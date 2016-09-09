Порошенко и Меркель договорились активизировать усилия для выполнения Минских соглашений в части безопасности
16:50, 09 сентября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились активизировать дипломатические усилия в рамках Трехсторонней контактной группы и "нормандского" формата с целью выполнения Минских договоренностей в части безопасности.
REUTERS
Как сообщила пресс-служба президента, Порошенко выразил обеспокоенность в связи с провокациями со стороны российских боевиков, в частности применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 сентября.
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Также президент поблагодарил немецкую и французскую стороны за принципиальную позицию относительно осуществления санкционного давления на Россию до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
В разговоре по поручению президента Франции принял участие его дипломатический советник.
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