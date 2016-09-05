Олланд анонсирует встречу в "нормандском" формате в ближайшие недели

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы договорились организовать в ближайшие недели саммит между Германией, Францией, Россией и Украиной», - заявил он.

По словам французского президента, необходимо продолжить минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе и решить текущие неопределенности.

"В том числе реализовать особый статус (Донбасса – УНИАН), определить положение в области безопасности и устранить отсутствие доверия между сторонами", - считает Олланд.

Как сообщал УНИАН, 10 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что последние события в Крыму, когда ФСБ России обвинила украинскую разведку в якобы подготовке терактов на полуострове, является основанием для отказа от встречи в "нормандском формате" в Китае.

24 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что его переговоры с президентом Франции и канцлером Германии дают надежду на возобновление в ближайшее время "нормандского формата".