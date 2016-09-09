"Режим тишины" в зоне АТО: Широкино, Талаковку и Водяное боевики обстреляли из 120-мм минометов

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных: 11 случаев зафиксировано на Мариупольском направлении, 7 – на Донецком и 6 – Луганском. Об этом по состоянию на шесть утра 9 сентября сообщает в Facebook штаб АТО.

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На Мариупольском направлении боевики обстреляли Широкино, Талаковку и Водяное из 120-мм и 82-мм минометов. Кроме того, по Широкино оккупанты применили артиллерию.

"На Донецком направлении провокационные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск произошли вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого и Новгородского. При этом враг применял пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов обстреляли Новоалександровку и Новозвановку. Также позиции украинских бойцов возле Попасной и Новоалександровки обстрелял снайпер.

Вооруженные силы Украины, несмотря на провокационные действия боевиков, неуклонно придерживаются Минских соглашений.

Также штаб зафиксировал пролет 8 беспилотников в зоне АТО.