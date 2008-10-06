Ющенко передал Меркель поздравления с Днем немецкого единства

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО обсудил с заместителем председателя фракции СДПН немецкого Бундестага В.КОЛЬБОВЫМ вопросы развития внешнеполитической ситуации и ситуации безопасности в Европе, дальнейшего содействия со стороны Германии процессу европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также углубления межпарламентских связей между Украиной и ФРГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, встреча состоялась в рамках рабочего визита В.ОГРЫЗКО в Германию.

Предметом обсуждения был также вопрос международного признания Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Кроме того, В.ОГРЫЗКО встретился с советником Федерального канцлера Германии по вопросам внешней политики К.ХОЙСГЕНОМ. Стороны обсудили актуальное состояние развития украинско-немецких отношений, а также вопросы евроатлантической безопасности в контексте урегулирования ситуации в Грузии.

Министр передал приветственное письмо Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Федеральному канцлеру Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ по случаю празднования Дня немецкого единства.

День немецкого единства (Tag der Deutschen Einheit) - с 1990 г. национальный праздник Германии, отмечается в соответствии с Договором об объединении ФРГ и ГДР, 3 октября.