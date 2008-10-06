В БЮТ говорят, что не получали приглашения от Ющенко
Фракция собрала 155 подписей
Представители фракции БЮТ пока не получали приглашения от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на завтрашние консультации по поводу возможного роспуска Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.
Кроме того, Н.ТОМЕНКО отметил, что он как вице-спикер также не получал подобного приглашения. “В данном случае речь идет обо мне как о заместителе председателя Верховной Рады – я официальное приглашение на консультации не получал. Я знаю, что и фракция (БЮТ – УНИАН) соответствующее приглашение не получала”, - сказал он.
При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что переговоры между БЮТ и НУ-НС относительно восстановления коалиции продолжаются. Он отметил, что БЮТ выполнила все условия фракции НУ-НС, которые та выдвигала для восстановления формата коалиции. При этом он заверил, что фракция БЮТ готова проголосовать за отмену законопроекта о всеукраинском референдуме, который на прошлой неделе так и не был отменен из-за нехватки голосов именно от фракции НУ-НС.
Кроме того, заместитель председателя ВР сообщил, что БЮТ собрала уже 155 подписей своих депутатов для создания коалиции и надеется, что еще один депутат от БЮТ также подпишет это соглашение. “У нас решение фракции единогласное, и как только будет решение НУ-НС, мы можем во вторник объявить о создании коалиции”, - сказал Н.ТОМЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 4 октября Президент заявил, что собирается 7 октября провести консультации относительно роспуска Верховной Рады, если не будет создана новая коалиция.
«Те межпартийные договоренности, которые сегодня существуют, я хотел бы, чтобы они были завершены за несколько дней, или я распускаю парламент. Поэтому на 7 октября я назначил проведение консультаций - это тот формальный момент, после которого де-юре у Президента наступает право на роспуск парламента», - сказал В.ЮЩЕНКО.