Шандра подписал меморандум о взаимопонимании с НАТО

Сегодня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА от Украины подписал Меморандум о взаимопонимании между государствами - участниками Североатлантического договора и другими государствами, которые принимают участие в программе «Партнерство во имя мира», относительно содействия неотложным гражданским трансграничным перевозкам.

Как сообщили УНИАН пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, участниками этого соглашения являются Германия, Великобритания, Испания, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Болгария, Португалия, Словакия, Грузия, Литва, Словения, Армения, Молдова, Македония, Турция, Хорватия, Албания, Босния и Герцеговина.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в сентябре этого года своим распоряжением уполномочил министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций на подписание вышеупомянутого меморандума.

«Подписание меморандума о взаимопонимании позволит упростить процедуру транзитной перевозки спасательного оборудования и персонала между государствами - участниками меморандума», – отметил министр. По словам В.ШАНДРЫ, подписание этого документа имеет большое значение для нашего государства, поскольку углубит взаимодействие Украины и НАТО в сфере гражданского трансграничного сотрудничества. «МЧС подтверждает готовность продолжения деятельности по этому направлению», - сказал он.

Украина также будет иметь возможность ознакомиться и использовать опыт в сфере преодоления последствий чрезвычайных ситуаций, наработанный государствами-членами и странами-партнерами НАТО – участницами меморандума.

На встрече с заместителем Генерального секретаря НАТО Мартином ХОВАРДОМ В.ШАНДРА поблагодарил за поддержку, которая оказывается Украине странами - участницами НАТО, и выразил уверенность в углублении сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом.

Сегодня же В.ШАНДРА ознакомился с деятельностью Евроатлантического центра по реагированию на катастрофы. Министр также поблагодарил за своевременную помощь НАТО и Евроатлантического центра по реагированию на катастрофы при ликвидации последствий наводнений в пострадавших областях Западной Украины.