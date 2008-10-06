Кивалов подсчитал, когда Ющенко получит право распустить ВР

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, член парламентской фракции Партии регионов Сергей КИВАЛОВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО получит право распустить ВР не ранее 15 ноября, а внеочередные выборы можно назначить не ранее 15 февраля будущего года.

Как сообщает пресс-служба народного депутата, С.КИВАЛОВ отметил, что, согласно Конституции, нынешний парламент, избранный на досрочных выборах, нельзя распускать как минимум год после избрания, а этот термин «истечет только 14 ноября 2008 года».

По его словам, «отсчет ведется с 15 ноября прошлого года, когда ЦИК своим постановлением зарегистрировал 300-го народного депутата, что означало, согласно статье 82 Конституции, избрание Верховной Рады».

С.КИВАЛОВ считает, что, исходя из этого, Президент Украины получит право прекратить полномочия Верховной Рады не ранее 15 ноября. «Если он распустит парламент в тот же день, то выборы обязан будет назначить в течение двух месяцев», - добавил С.КИВАЛОВ.

По его словам, на сегодня «вступил в силу закон о реестре избирателей, который требует за два месяца до любых выборов выдать полную электронную копию реестра представителям политических партий» и, учитывая требования нового закона, «выборы можно будет назначить не ранее 15 февраля».