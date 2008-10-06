Ющенко очень не хочется, но он устроит «стресс для страны»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что назначит внеочередные выборы в Верховную Раду, если политические силы не создадут коалицию в парламенте VI созыва.

Об этом говорится в Обращении Президента Украины к депутатам Верховной Рады, текст которого передан УНИАН.

"Если политические силы окажутся не способными достичь договоренности, не сумеют поставить национальный и государственный интерес выше личных властных амбиций и корпоративных интересов, я как Президент воспользуюсь своим конституционным правом и предоставлю возможность народу сказать свое решающее слово", - подчеркивается в обращении.

По словам В.ЮЩЕНКО, события, которые происходят в украинском парламенте, вызывают тревогу и справедливое недовольство граждан. "Потребности людей опять оказались вне поля зрения Верховной Рады. Парламентарии забыли о своем ключевом задании - творить законы. Вместо этого в повестке дня - бесконечная борьба за власть", - констатирует глава государства.

Он подчеркнул, что упущен не один месяц работы законодательного органа. "Однако мы теряем намного больше - веру граждан в будущее нашей страны", - добавил Президент.

"Согласен с большинством украинцев, которые спрашивают: «Когда закончится этот беспорядок в парламенте? Когда те, кого мы избрали, наконец оставят дрязги и начнут работать?», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, начиная с 2 сентября, страна стала свидетелем фактического союза бывших «непримиримых» оппонентов. "Блок Юлии Тимошенко, Партия регионов и Коммунистическая партия согласованно голосовали, перераспределяя властные полномочия в своих интересах. Но напрасными оказались надежды, что так называемое новое большинство с таким же рвением возьмется за решение проблем общества", - отметил Президент. В конечном итоге, подчеркнул он, объединение Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов так и не было скреплено подписями. "Не вижу в этом ничего странного. Очевидно, личные властные амбиции лидеров двух политических сил не позволили им прийти к согласию", - считает В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что стоит на стороне тех избирателей, кто хотел бы восстановления демократической коалиции. В то же время, по мнению Президента, "невооруженным глазом видно, что усилия Блока Юлии Тимошенко для возвращения к демократическому формату большинства - не что иное, как политический ход для сохранения властных полномочий, и не имеют целью создание действенной коалиции, которая объединилась бы вокруг национальных приоритетов".

Несмотря на это, отметил Президент в обращении к депутатам, он дал еще один шанс для формирования парламентского большинства. "Повторяю, готов воспринять любую коалицию, созданную согласно требованиям Конституции. Время проходит, его критически мало. Каждый день промедления стоит стране слишком дорого", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

"Согласен, - сказал Президент, - еще одни преждевременные выборы - это стресс для страны. Однако не будем забывать, что досрочные выборы - это радикальный, но конституционный и вполне демократический путь решения кризисных ситуаций".

Вместе с тем глава государства выразил убеждение, что шанс на достижение взаимопонимания есть. "Полагаюсь на вашу ответственность за будущее Украины", - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к парламентариям.