БЮТ обжалует указ Ющенко о роспуске ВР, если он выйдет до 23.11

Блок Юлии Тимошенко обжалует в суде указ Президента о роспуске парламента, если он будет обнародован до 23 ноября текущего года.

Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат от фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

“Мы будем это обжаловать в соответствующем административном и Конституционном судах”, - сказал он.

По мнению С.СОБОЛЕВА, Президент будет иметь право распустить парламент после 23 ноября. Он напомнил, что в соответствии со статьей 90 Конституции Украины полномочия Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах, не могут быть прекращены в течение одного года со дня ее избрания.

“Нужно год отсчитать от момента, когда эта Верховная Рада, народные депутаты приняли присягу (23 ноября 2007 года – УНИАН). Таким образом, она стала легитимной – это ноябрь”, - сказал он.

С.СОБОЛЕВ не соглашается с мнением некоторых экспертов, которые считают, что глава государства может исходить из даты 30 сентября 2007 года – даты избрание парламента.

По его словам, 30 сентября – это дата выборов, а не избрания парламента. Депутат отметил, что ВР VI созыва стала легитимной, когда прекратила существование Верховная Рада предыдущего, V созыва, то есть 23 ноября – в день открытия первой сессии новоизбранного парламента.

“Не могло же быть две Верховных Рады. Если следовать этой логике, то у нас одновременно существовали ВР V и VI созывов – а это невозможно”, - сказал он.

В то же время заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА в комментарии УНИАН отметил, что датой избрания парламента, которая упоминается в ст. 90 Конституции, следует считать 30 сентября. В доказательство своих слов член ЦИК сослался на постановления комиссии. В частности, постановление ЦИК от 31 октября 2007 года “О регистрации народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года”.

Справка УНИАН. Досрочные выборы в парламент состоялись 30 сентября 2007 года, 15 октября того же года ЦИК установила результаты выборов, которые были официально обнародованы 27 октября. Первое заседание парламента состоялось 23 ноября 2007 года. 29 ноября 2007 года в Верховной Раде было официально объявлено о создании коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и блоком “Наша Украина – Народная самооборона”.

3 сентября 2008 года блок НУ-НС заявил о выходе из коалиции, 16 сентября текущего года председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил с парламентской трибуны об официальном распаде коалиции: “Я вынужден исполнить свой конституционный долг, для кого-то это долгожданный, а для меня это чрезвычайно печальный: я официально объявляю о прекращении Коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины, созданной „Нашей Украиной – Народной самообороной” и „Блоком Юлии Тимошенко” 29 ноября 2007 года”.

4 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что намерен 7 октября провести консультации по поводу роспуска Верховной Рады. При этом В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что уже сейчас имеет право распустить ВР. “Я вполне понимаю, что у меня есть полное право сегодня распустить парламент”, - сказал он, добавив, что до 7 октября дает время политическим силам юридически оформить договоренности относительно создания новой коалиции.