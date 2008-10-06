Российские телеканалы выгонят из украинского эфира?

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию неадаптированных к отечественному законодательству телеканалов.

Как пишет газета «Экономические известия» (№ 177), из отечественного эфира уйдут телеканалы ОРТ, РТР, Ren TV и др.

Газета отмечает, что это повлечет за собой сокращение выбора программ и банкротство кабельных компаний, а выиграют те, кто скупает местные кабельные сети.

Как сообщил «Экономическим известиям» глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Виталий ШЕВЧЕНКО, 1 марта истекло три года с тех пор, как Нацсовет принял требование к провайдерам соблюдать нормы отечественного законодательства при ретрансляции иностранных телеканалов. «Речь идет о многих законах, в том числе - о рекламе, авторских и смежных правах, морали и пр. Речь не только в соблюдении или несоблюдении нормы украинского языка в эфире», - заверил В.ШЕВЧЕНКО. Он отметил, что к каждому провайдеру могут быть свои претензии.

На вопрос, может ли остаться без лицензии компания «Воля-Кабель», глава Нацсовета ответил: «Рискует, как и любая другая. Но, по нашей информации, «Воля-Кабель» готова выполнить незамедлительно все требования отечественного законодательства».

По предварительным данным, убрав из сетей иностранные телеканалы, отечественное ТВ может увеличить свои доходы от рекламы в 1,5 раза, что составляет десятки миллионов долларов. Крупные же инвесторы скупят региональные сети - так как под удар попадают наиболее рейтинговые и популярные российские каналы, положительное решение вопроса является залогом рентабельности кабельного бизнеса, пишет газета.

Издание отмечает, что перед тем как в четверг принять решение об адаптации, вступающее в силу со дня опубликования, чиновники инициировали несколько круглых столов и заявили о готовности прислушаться к пожеланиям игроков рынка. К примеру, в предложенном проекте дальнейшего урегулирования проблем отрасли Нацсовет фактически отказывается от требований по конвертации телеканалов в кабельных сетях.

Однако, по словам члена совета директоров Союза кабельного телевидения Украины Геннадия ХАЗАНА, «термин «конвертация» нигде в законодательстве не прописан, поэтому и отказываться фактически не от чего», и на самом деле чиновники не пошли ни на какие уступки. «Руководство Нацсовета просто разыграло комедию о том, что оно готово начать с кабельщиками конструктивный диалог. И на следующий день чиновники приняли решение о принуждении операторов кабельного телевидения выключить такие российские каналы как ОРТ, РТР, Ren TV и др. Мы в очередной раз убеждаемся, что заявления Нацсовета о каких-либо уступках - это замыливание глаз для того, чтобы за спинами решить свои вопросы или чьи-то указания», - полагает Г.ХАЗАН.

Впрочем, отмечает газета, кабельные операторы не слишком боятся чиновников. «Этот орган не выполняет судебных решений, поэтому и операторы не будут ему подчиняться. Борьба будет, по-видимому, затяжная: Нацсовет на кого-то будет подавать в суд, а так как в его решениях есть много юридических противоречий, любая кабельная компания может подать на чиновников ответный иск», - считает коллега Г.ХАЗАНА Олег БАРАНОВ.

Кабельщики называют три причины, которые могли повлиять на столь радикальный шаг чиновников. Первая, политическая, лежит на поверхности: и Президент Украины, и СНБО неоднократно требовали обеспечить информационную безопасность страны, главными нарушителями которой, по их мнению, являются главные российские телеканалы.

Газета отмечает, что вторая причина более интересна и гораздо лучше завуалирована. Украинские общенациональные каналы также заинтересованы в устранении российских конкурентов. «Полтора месяца назад, когда в Кривом Роге отключили российские каналы, рейтинг того же «Интера» вырос в городе в 1,5 раза. Давление со стороны ряда крупных украинских каналов явно ощущается, потому что основу их программной сетки составляют купленные российские программы, фильмы и сериалы», - отметил О.БАРАНОВ.

Выполнив требования Нацсовета, многие восточные и южные операторы могут просто обанкротиться, остальные окажутся на грани рентабельности. Здесь просматривается третья возможная причина: в этом заинтересованы иностранные инвесторы, активно скупающие отечественных кабельщиков. Это - американская Sigma Bleyzer, чешская PFI и венгерская телекомпания Fibernet. Соответственно, чем жестче будут ограничения Нацсовета, тем дешевле можно будет купить того или иного оператора, отмечает издание.

«По моим данным, в ближайшее время намечались несколько сделок по приобретению иностранцами еще нескольких компаний, однако переговорный процесс приостановился, так как инвесторы боятся вкладывать деньги в нашу страну», - говорит О. БАРАНОВ.

В то же время, противоречия о целесообразности вышеизложенных требований существуют и среди руководства регулятора. Член Нацсовета Владислав ЛЯСОВСКИЙ сообщил газете, что это не окончательное решение органа. «Я был одним из инициаторов внеочередного заседания Национального совета по этому вопросу, которое назначено на понедельник», - отметил он.