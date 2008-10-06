Главный проспект Грозного назвали именем Путина

Проспект имени Владимира Путина появился в воскресенье в центре столицы Чеченской республики города Грозного. На фасадах домов, расположенных по обе стороны проспекта Победы, прикреплены таблички с надписями "Проспект имени В.В.Путина".

В воскресенье президента Чеченской республики Рамзан Кадыров подписал указ о переименовании проспекта Победы в проспект имени Путина. "Таким образом отмечены его выдающиеся заслуги в деле борьбы с терроризмом, восстановления экономики, социальной сферы Чеченской республики", - заявил мэр Грозного Муслим Хучиев.

На площади имени Ахмата Кадырова, от которой берет начало проспект Путина, собрались десятки тысяч жителей Грозного и районов республики.

По обе стороны проспекта, по которому после церемонии открытия пешком прошли Владимир Устинов, Рамзан Кадыров, а также все участники церемонии, стояли несколько тысяч студентов чеченских вузов, учащиеся школ, местные жители.

Проспект полностью восстановлен. Первые этажи облицованы мрамором. Перерезая красную ленточку, Кадыров заявил, что заслуги Путина по восстановлению мира, экономики, социальной сферы Чеченской республики, по спасению народа безграничны.

"Как чеченец, как мусульманин заявляю, что готов, если потребуется, умереть за Владимира Путина. Благодаря этому человеку мы пришли к сегодняшнему дню, когда в Чечне царят мир и спокойствие", - подчеркнул Кадыров. Он также заявил, что "террористы из 60 стран прибыли в Чечню не для того, чтобы сделать ее суверенной страной, а чтобы через Чеченскую республику, превратив ее в плацдарм, развалить Россию".

"Сделать это им не удалось благодаря решительности и воле Путина, благодаря тому, что он поверил Ахмату Кадырову, а Ахмат Кадыров также (обрел) поддержку в чеченском народе", - сказал Кадыров.

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