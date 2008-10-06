В среду Ющенко поедет в Италию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в среду, 8 октября, осуществит официальный визит в Итальянскую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом проинформировала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

«Первый официальный визит Президента Украины в Италию происходит после длительного перерыва в политическом диалоге между двумя странами», - отметила И.ВАННИКОВА.

По ее словам, во время переговоров с высшими должностными лицами Италии планируется обсудить вопрос поддержки Италией украинской политики европейской и евроатлантической интеграции. Речь идет о реализации конкретных проектов сотрудничества в формате «Украина-НАТО» и «Украина-ЕС». Это, в частности, приглашение Украины к Плану действий по членству в НАТО на декабрьском заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО и реализация политических договоренностей, достигнутых во время 12-го Саммита Украина-ЕС в Париже.

«Учитывая, что Италия является ключевым торгово-экономическим партнером Украины - по объемам двусторонней торговли она занимает третье место среди стран ЕС - стороны обсудят пути углубления экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетической отрасли», - сообщила пресс-секретарь Президента.

Во время встречи с руководителями объединений промышленников и предпринимателей, ведущими банкирами и бизнесменами Италии, Президент Украины выразит ряд предложений по реализации масштабных инвестиционных проектов, в частности, в рамках подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Отдельным вопросом, по словам И.ВАННИКОВОЙ, который планирует обсудить Президент Украины, является углубление культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, в сфере туризма. Также речь пойдет об ускоренном заключении соглашения в сфере трудоустройства, что находится на рассмотрении соответствующих органов обеих стран.

Планируется, что во время визита будут подписаны Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в сфере туризма и Соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Итальянской Республики о сотрудничестве в сфере военной географии.