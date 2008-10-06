Вместе с Ющенко в Британию летят Богатырева и зам Балоги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневным рабочим визитом в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главная цель визита – укрепление двустороннего политического диалога между лидерами Украины и Великобритании, дальнейшая поддержка Великобританией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Предусматривается, что в Лондоне во время встреч с премьер-министром Гордоном БРАУНОМ и министром иностранных дел Девидом МИЛИБЕНДОМ глава Украинского государства обсудит вопрос дальнейшей интеграции в Евросоюз, предоставление Украине ПДЧ в НАТО, аспекты дальнейших совместных действий с целью недопущения эскалации новых конфликтов в Кавказском регионе с учетом последних событий в Грузии.

Ключевыми пунктами повестки дня украинско-британских переговоров станут вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, реализация масштабных инвестиционных проектов.

В частности, в рамках подготовки к Евро-2012 В.ЮЩЕНКО предложит британским компаниям присоединиться к ряду совместных проектов по перестройке транспортной, гостиничной, туристической, спортивной и телекоммуникационной инфраструктуры Украины. Отдельным вопросом станет либерализация визового режима с Великобританией, последствием которой должно стать введение безвизового режима для граждан Украины.

В составе официальной делегации Украины – секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА, в.в.о. первого заместителя министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.