Ющенко сегодня летит в Великобританию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочий визит в Великобританию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе визита состоятся встречи Президента Украины с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ, а также министром иностранных дел Девидом МИЛИБЕНДОМ.

Предусматривается, что в рамках визита В.ЮЩЕНКО также примет участие в рабочем ланче от имени президента Европейского банка реконструкции и развития Томаса МИРОВА.