Ющенко сегодня летит в Великобританию
09:15, 06 октября 2008Политика
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В планах - встречи с Брауном и Милибендом
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочий визит в Великобританию.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе визита состоятся встречи Президента Украины с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ, а также министром иностранных дел Девидом МИЛИБЕНДОМ.
Предусматривается, что в рамках визита В.ЮЩЕНКО также примет участие в рабочем ланче от имени президента Европейского банка реконструкции и развития Томаса МИРОВА.
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