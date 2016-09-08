Суммарный доход Лещенко, Притулы и Топольской за 18 лет ниже стоимости приобретенной квартиры - СМИ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на налоговые документы, полученные от своих источников.

В частности, согласно информации о доходах, полученной от налоговых агентов, в 1998-2016 гг. Лещенко получил 1 779 177 гривень. Притула за тот же период получила 4 757 439 гривень дохода. Доход Топольской за 2005-2016 годы составил 254 405 гривень.

В целом это составляет 6 791 021 гривен.

Согласно налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах Лещенко за 2013 год, он получил доход в размере 263 451,38 гривен. Из них он уплатил налогов на сумму 17 760,81 гривня.

Читайте также"Квартирный скандал" вокруг Лещенко: журналисты рассказали о всей недвижимости антикоррупционера (документы)

За 2014 год Лещенко получил доход 991 956,49 гривень, с которых уплатил налоги на сумму 133 185,52 гривни. Также согласно этой декларации в 2014 году Лещенко приобрел автомобиль Volkswagen Golf (объемом двигателя 1,4). Стоимость этого автомобиля в 2014 году достигала 28 тысяч долларов (примерно 500 000 гривень по среднему курсу доллара в 2014 году). Эту машину Лещенко приобрел, продав перед этим автомобиль Mazda3 2006 года выпуска, объемом двигателя 1,6 за 100 000 гривень.

Сумма начисленного дохода Лещенко в 2013-2014 годах составляет 1 255 407,87 грн, из которых уплачено налогов в сумме 150 946,33 грн.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября стало известно, что нардеп Сергей Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева. В договоре цена квартиры Лещенко занижена на 2,2 млн и нет ни слова о деньгах Анастасии Топольской, которая, по словам самого Лещенко, одолжила ему часть суммы.

Читайте такжеМирослава Гонгадзе прокомментировала приобретение Лещенко дорогой квартиры в центре Киева

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Сам нардеп решил снять с себя полномочия члена правления Демальянса на время проверки.

В свою очередь председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий поручил НАБУ проверить законность приобретения нардепом от БПП Сергеем Лещенко элитной квартиры.