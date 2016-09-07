Лещенко сложил с себя полномочия члена правления ДемАльянса на время проверки НАБУ
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко призвал Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро провести проверку приобретенной им двухкомнатной квартиры.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Лещенко утверждает, что средства, уплаченные им за квартиру, честно заработаны, а ее приобретение не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.
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"Как народный депутат и публичный политик считаю принципиальным отчитаться перед обществом надлежащим способом. Обращаюсь с призывом к НАПК и НАБУ сделать соответствующую проверку приобретения мной жилья. На срок такой проверки заявляю о сложении полномочий члена правления политической партии ДемАльянс, к которой недавно присоединился, чтобы не создавать почву для политических спекуляций", - отметил Лещенко.
Как сообщалось, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.
Сегодня первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".