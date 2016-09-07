Лещенко сложил с себя полномочия члена правления ДемАльянса на время проверки НАБУ

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Лещенко утверждает, что средства, уплаченные им за квартиру, честно заработаны, а ее приобретение не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

Читайте такжеВ Раде пожаловались на отсутствие Лещенко, нардеп заверил, что находится в Тбилиси официально (фото)

"Как народный депутат и публичный политик считаю принципиальным отчитаться перед обществом надлежащим способом. Обращаюсь с призывом к НАПК и НАБУ сделать соответствующую проверку приобретения мной жилья. На срок такой проверки заявляю о сложении полномочий члена правления политической партии ДемАльянс, к которой недавно присоединился, чтобы не создавать почву для политических спекуляций", - отметил Лещенко.

Как сообщалось, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

Сегодня первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".