Лещенко сложил с себя полномочия члена правления ДемАльянса на время проверки НАБУ

14:23, 07 сентября 2016
Политика
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Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко призвал Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро провести проверку приобретенной им двухкомнатной квартиры.

Лещенко / Фото УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Лещенко утверждает, что средства, уплаченные им за квартиру, честно заработаны, а ее приобретение не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

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"Как народный депутат и публичный политик считаю принципиальным отчитаться перед обществом надлежащим способом. Обращаюсь с призывом к НАПК и НАБУ сделать соответствующую проверку приобретения мной жилья. На срок такой проверки заявляю о сложении полномочий члена правления политической партии ДемАльянс, к которой недавно присоединился, чтобы не создавать почву для политических спекуляций", - отметил Лещенко.

Как сообщалось, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

Сегодня первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

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