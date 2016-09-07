Холодницкий поручил НАБУ проверить законность покупки квартиры Лещенко (документ)

Об этом Холодницкий сообщил в Facebook.

"Поручил НАБ Украины проверить информацию, изложенную в средствах массовой информации, относительно законности приобретения в собственность народным депутатом Украины Сергеем Лещенко квартиры в Киеве. В случае установления признаков преступления, антикоррупционными органами будут приняты все предусмотренные законом меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что Лещенко стал владельцем элитной недвижимости на улице Франко за 7,5 млн грн. 6 сентября стало известно, что Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева. В договоре цена квартиры Лещенко занижена на 2,2 млн и нет ни слова о деньгах Анастасии Топольской, которая, по словам самого Лещенко, одолжила ему часть суммы.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Нардеп решил с себя полномочия члена правления ДемАльянса на время проверки.