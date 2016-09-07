Холодницкий поручил НАБУ проверить законность покупки квартиры Лещенко (документ)
Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий поручил НАБУ проверить законность приобретения нардепом от БПП Сергеем Лещенко элитной квартиры.
Об этом Холодницкий сообщил в Facebook.
"Поручил НАБ Украины проверить информацию, изложенную в средствах массовой информации, относительно законности приобретения в собственность народным депутатом Украины Сергеем Лещенко квартиры в Киеве. В случае установления признаков преступления, антикоррупционными органами будут приняты все предусмотренные законом меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
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Ранее УНИАН сообщал, что Лещенко стал владельцем элитной недвижимости на улице Франко за 7,5 млн грн. 6 сентября стало известно, что Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева. В договоре цена квартиры Лещенко занижена на 2,2 млн и нет ни слова о деньгах Анастасии Топольской, которая, по словам самого Лещенко, одолжила ему часть суммы.
Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".
Нардеп решил с себя полномочия члена правления ДемАльянса на время проверки.