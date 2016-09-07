Россия начала активную фазу масштабных военных учений "Кавказ-2016" в оккупированном Крыму - разведка

Как сообщает Главное управление разведки на своей странице в Facebook, в течение суток в районе межвидового полигона Черноморского флота "Опук" подразделения Воздушно-десантных войск РФ отработали вопросы десантирования личного состава парашютным способом.

Читайте такжеРоссия перебросила в оккупированный Крым зенитную ракетную систему С-400

В районе полигона "Чауда" (36 км на восток от г. Феодосия) три стратегических бомбардировщика Ту-95МС (22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, Энгельс) отработали вопросы преодоления системы противовоздушной обороны и нанесению условных ударов по наземным целям ночью.

Вместе с тем, по данным разведки, на полигоне "Кончекский" (Крым) экипажами самолетов тактической авиации (Су-24, Су-25, Миг-29К, Су-27, Су-30, Су-34, Як-130) Воздушно-космических сил ВС РФ отработали вопросы нанесения точечных авиационных ударов по наземным целям.

Кроме того, как отмечается, в районе к юго-востоку от межвидового полигона Черноморского Флота “Опук” кораблями из состава отряда разнородных сил ЧФ отработаны вопросы организации противолодочной обороны и отдельные элементы морской десантной операции.

Согласно сообщению, в рамках учений "Кавказ-2016" с 6 по 10 сентября 2016 года продолжаются командно-штабные учения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября ВС РФ начали активную фазу военных учений "Кавказ-2016" вблизи границ Украины.