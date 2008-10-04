Ющенко подписал закон о господдержке книгоиздания
Текст - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины №521-VІ “О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине”.
Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся государственной поддержки книгоиздательского дела.
Законом продлено до 1 января 2015 года действие льгот по налогообложению ввозной пошлиной, налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль для издательств, издательских организаций и предприятий полиграфии (до принятия этого закона такие налоговые льготы действовали до 1 января 2009 года).
Закон вступает в силу 1 января 2009 года.