Ющенко подписал закон о господдержке книгоиздания

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины №521-VІ “О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся государственной поддержки книгоиздательского дела.

Законом продлено до 1 января 2015 года действие льгот по налогообложению ввозной пошлиной, налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль для издательств, издательских организаций и предприятий полиграфии (до принятия этого закона такие налоговые льготы действовали до 1 января 2009 года).

Закон вступает в силу 1 января 2009 года.