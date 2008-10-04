Луценко: не я изменил Ющенко - он изменился

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО исключает сотрудничество с нынешней или будущей политической силой президента Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» .

«Когда представители других партий выразили вполне законное возмущение (решением «Нашей Украины» выйти из парламентской коалиции), последовал очень простой ответ: «Вы должны привыкнуть, что «Наша Украина» будет диктовать свои условия. Потому что мы – партия президента!», - рассказал лидер «Народной самообороны».

«Иметь дело с подобной политической силой не представляется возможным. Можно быть идеалистом, но дураком - дудки!» - заявил он.

Ю.ЛУЦЕНКО также упрекнул президента в подмене интересов страны личными интересами. «Произошла банальная подмена ценностей. Вместо идеалов Майдана, вместо цели стать полноценной частью Европы мы получили другие идеалы и другую цель второй срок ЮЩЕНКО без ТИМОШЕНКО. Если трудоустройство вождей становится главной командной задачей, то быть членом такой команды лично мне незачем», - подчеркнул он.

«Это уже не тот ЮЩЕНКО, - добавил министр. - Меня упрекают, что я перестал его поддерживать, называют чуть ли не изменником. Не я изменил – он изменился. И, скажу честно, мне от этого горько».