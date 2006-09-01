Симоненко делает из Ющенко невестку, виновную во всех грехах

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что за взрывы на артскладах в Новобогдановке Запорожской области и за состояние дел по хранению боеприпасов ответственность должен взять на себя Президент Виктор ЮЩЕНКО как главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, по словам П.СИМОНЕНКО, "если ни один из президентских министров не считает себя ответственным за взрывы в Новобогдановке и за состояние дел с хранением боеприпасов на военных артскладах, то такую ответственность должен взять на себя Президент ЮЩЕНКО как главнокомандующий Вооруженными Силами Украины".

П.СИМОНЕНКО отметил, что за год, который прошел со времени предыдущих взрывов в Новобогдановке, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА сделали все возможное, чтобы никто не мог разобраться, чье ведомство отвечает за безопасность хранения боеприпасов.

"Из-за наглой гражданской безответственности этих высоких должностных лиц, которые намеренно не хотят наводить порядок в своих министерствах, потому что известно, что в беспорядке проще скрывать хищение оружия и боеприпасов и их контрабанду, страдают простые люди, наносится вред международному имиджу Украины", - сказал лидер коммунистов.

Он отметил, что жителям Новобогдановки и прилегающих территорий, которые пострадали в результате взрывов, государство в полном объеме должно компенсировать материальный ущерб и выплатить моральную компенсацию.

"Законодательство Украины предусматривает материальную ответственность руководителя предприятия, организации или учреждения, в том числе и руководителя министерства, за действия или бездеятельность, которые нанесли материальный ущерб гражданину и государству или нанесли моральный вред. Поэтому было бы справедливо, если бы средства на компенсационные выплаты жителям Новобогдановки и на ликвидацию последствий пожара и взрывов на военных складах поступили бы не только из бюджета или резервного фонда, но и были бы высчитаны из заработной платы господ ГРИЦЕНКО и БАЛОГИ", - сказал П.СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2006 года на артскладах произошло третье за последние 2,5 года возгорание, что вызвало взрывы боеприпасов. В результате ЧП несколько военных, которые работали на территории базы в это время, получили легкие ранения, в населенных пунктах рядом с базой в домах вылетели оконные стекла, один дом в результате попадания в него снаряда сгорел полностью.

МЧС отмечает, что на сегодняшний день имущественный комплекс 275-й артиллерийской базы ракет и боеприпасов в селе Новобогдановка остается в собственности Министерства обороны, а также под его охраной.

В свою очередь Минобороны называет безосновательными аргументы МЧС о компетенции военного ведомства при утилизации боеприпасов в Новобогдановке.