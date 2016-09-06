Порошенко напомнил, что в некоторых странах до сих пор казнят коррупционеров, но этот метод не для Украины

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время ежегодного обращения в Верховной Раде.

"Прошу не поднимать шумихи о политических репрессиях. Лучше начинать осознавать новые реалии. Настоящая охота на коррупционеров уже началась. И свой шанс попасть в эти сети имеет каждый, у кого грех за душой", - отметил Порошенко.

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При этом глава государства пояснил, что общество пока еще не видит этих ощутимых изменений в борьбе с коррупцией из-за того, что прошло еще мало времени.

"Как говорят в народе, пока все это напоминает спортивную рыбалку: поймали, показали, отпустили...Возможно, только при наличии судебного приговора наши правоохранительные органы могут отчитываться обществу", - добавил он.

В то же время он констатировал, что для завершения судебной реформы потребуется несколько лет.

"Дорогие друзья, в мире существуют страны, где коррупционеров казнят. Но даже там до сих пор, при чем время от времени по-крупному, берут взятки. Все это должно убедить нас в необходимости возводить борьбу с коррупцией не только к карательным методам, крайне необходимых при тех впечатляющих масштабах явления, которых оно приобрело в Украине. Не менее нужными, и, на мой взгляд, более эффективными являются превентивные меры, которыми постепенно снимаются слои грунта, наиболее плодородные для коррупции", - заявил президент

Одним из таких эффективных методов глава государства назвал систему "Прозоро".