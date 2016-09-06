Порошенко напомнил, что в некоторых странах до сих пор казнят коррупционеров, но этот метод не для Украины
Президент отметил, что еще никогда не задерживали или не попадали под следствие такое большое число чиновников.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время ежегодного обращения в Верховной Раде.
"Прошу не поднимать шумихи о политических репрессиях. Лучше начинать осознавать новые реалии. Настоящая охота на коррупционеров уже началась. И свой шанс попасть в эти сети имеет каждый, у кого грех за душой", - отметил Порошенко.
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При этом глава государства пояснил, что общество пока еще не видит этих ощутимых изменений в борьбе с коррупцией из-за того, что прошло еще мало времени.
"Как говорят в народе, пока все это напоминает спортивную рыбалку: поймали, показали, отпустили...Возможно, только при наличии судебного приговора наши правоохранительные органы могут отчитываться обществу", - добавил он.
В то же время он констатировал, что для завершения судебной реформы потребуется несколько лет.
"Дорогие друзья, в мире существуют страны, где коррупционеров казнят. Но даже там до сих пор, при чем время от времени по-крупному, берут взятки. Все это должно убедить нас в необходимости возводить борьбу с коррупцией не только к карательным методам, крайне необходимых при тех впечатляющих масштабах явления, которых оно приобрело в Украине. Не менее нужными, и, на мой взгляд, более эффективными являются превентивные меры, которыми постепенно снимаются слои грунта, наиболее плодородные для коррупции", - заявил президент
Одним из таких эффективных методов глава государства назвал систему "Прозоро".