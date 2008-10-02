УНП пойдет на выборы либо в Блоке Ющенко, либо с ВО "Свобода"

Украинская народная партия рассматривает два формата участия в парламентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом сказал лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО.

«За последние дни предложений, с кем УНП идти на выборы, ко мне как к председателю партии поступало много. Вчера мы предварительно обсуждали их на правлении УНП. Реальными в партии считают два формата», – сказал лидер Украинской народной партии.

Ю.КОСТЕНКО отметил главный принцип, по которому УНП «как 100-процентно украинская политическая сила» собирается подходить к выбору союзников. Приоритетным признаком союзников он называет «намерение проводить в парламенте политику украинских национальных интересов – экономических, геополитических, гуманитарных». «Я говорю о работе в парламенте Украины, а не УССР или Малорусской губернии, и об отстаивании, а не сдаче национальных интересов Украины под благовидным видом так называемых компромиссов», - отметил политик.

Учитывая это, как первый реальный формат участия УНП в возможных выборах Ю.КОСТЕНКО назвал «в объединении патриотических сил в условном блоке Виктора Ющенко», поскольку «Президент объективно остается сегодня единственной ветвью власти, которая демонстрирует соблюдение украинских национальных интересов».

Вторым приемлемым для УНП вариантом он назвал «объединение с ВО «Свобода».

Отвечая на вопрос, почему, в отличие от НРУ, в УНП не поддерживают предложение БЮТ идти вместе на возможные выборы, Ю.КОСТЕНКО напомнил о принципиальных голосованиях БЮТ на протяжении последнего месяца – в частности, о фактическом предоставлении русскому языку статуса официального, отказе осудить российскую агрессию против Грузии, а также отказе правительства начать переговоры по установлению рыночных цен за базирование ЧФ РФ в Крыму, торможении вступления в НАТО и также о летнем разрешении Кабмина завезти перемороженное импортное мясо, что негативно отразилось на положении национального производителя.

«Голосования, проведенные совместно с Партией регионов, и действия правительства в украинско-российских отношениях дают основания утверждать, что в вопросах соблюдения национальных интересов – по всему их фронту – БЮТ считает возможным допускать серьезные отклонения. Для нас как для идеологической партии это неприемлемо», - заявил лидер Ю.КОСТЕНКО.