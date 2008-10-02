Тимошенко уже четвертый час говорит с Путиным тет-а-тет

Переговоры премьер-министра России Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в формате тет-а-тет длятся уже четвертый час

После этого планируются переговоры в составе делегаций.

Как ранее сообщал УНИАН, программой визита предусматривалось, что Ю.ТИМОШЕНКО выйдет у прессе с заявлением по итогам встречи с ПУТИНЫМ уже в 16.00 (время московское). До этого, кроме разговора премьеров, должна была состояться еще и встреча делегаций в расширенном составе.