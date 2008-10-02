У Тимошенко попросили прощения за ситуацию с самолетами

Руководитель государственной службы охраны (ГСО) Валерий ГЕЛЕТЕЙ заявляет, что в случае чрезвычайной ситуации на самолете, на котором летит кто-то из руководителей государства, каждый следующий по времени вылета самолет предприятия государственной авиакомпании (ГАК) «Украина» является резервным.

Об этом В.ГЕЛЕТЕЙ сообщил на брифинге журналистам в Секретариате Президента.

Он рассказал, что на сегодняшний день были запланированы три рейса самолетов ГАК «Украина». В частности, на 8.30 был запланирован рейс короля Швеции из Киева в Николаев, на 9.30 – рейс Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во Львов, на 10.30 – рейс премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву.

Руководитель Государственной службы охраны отметил, что на сегодняшний день среди пяти самолетов, которые имеются в распоряжении ГАК «Украина», исправными являются три - два Ил-62 и один Ту-134.

По словам В.ГЕЛЕТЕЯ, в соответствии с установленным порядком, в случае, если на одном из этих самолетов случается чрезвычайная ситуация, то самолет, который осуществляет следующий рейс, является резервным. Он напомнил, что в 9.30 самолет В.ЮЩЕНКО вылетел во Львов, а уже в 9.40 экипаж самолета сообщил о необходимости возвращения и аварийной посадки в аэропорту «Борисполь» по техническим причинам, после чего в 9.51 аварийная посадка была произведена.

Руководитель ГСО отметил, что в связи с аварийной посадкой президентского самолета, все остальные рейсы, в том числе и рейс Ю.ТИМОШЕНКО, были остановлены.

После этого, по словам В.ГЕЛЕТЕЯ, руководствуясь указанным правилом, Президент В.ЮЩЕНКО и сопровождающие его лица пересели в самолет Ил-62, на котором должна была лететь Ю.ТИМОШЕНКО, и отбыли во Львов.

В.ГЕЛЕТЕЙ подчеркнул, что сейчас имеется попытка провести определенные политические спекуляции в связи с произошедшей ситуацией. Однако в действительности независимо от того, кто летел первым, а кто – вторым, указанное правило было бы применено в любом случае. В.ГЕЛЕТЕЙ как руководитель Госслужбы охраны принес извинения команде Ю.ТИМОШЕНКО за причиненные неудобства и также выразил сожаление, что из-за затруднительной ситуации с самолетами, имеющимися в распоряжении ГАК «Украина», такая ситуация стала возможной.

Как сообщалось, сегодня, 2 октября, самолет Президента Виктора ЮЩЕНКО, на котором он должен был лететь во Львов, осуществил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь".

По словам пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ, посадка произошла из-за технических неисправностей самолета. Президент пересел на резервный самолет Ил-62 и отправился во Львов с рабочей поездкой.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент вылетел во Львов на самолете, который предназначался для ее полета в Москву. В столицу России премьер отправилась чартерным авиарейсом.

В то же время в Секретариате Президента опровергают заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что В.ЮЩЕНКО якобы забрал у нее самолет.

Руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК заявила, что по канонам безопасности на вылет Президента всегда готовят два самолета – основной и резервный. Президент после аварийной посадки вылетел во Львов именно на своем резервном самолете, сказала она.

Л.МУДРАК также напомнила, что Государственное управление делами имеет пять самолетов, которые обслуживают высшее руководство государства: Президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады.