Порошенко: расшатывание ситуации в Украине "отдельными СМИ" за деньги из РФ недопустимо, но реагировать нужно в рамках закона

Об этом Порошенко заявил на совещании с руководителями силовых ведомств, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Вместе с тем, является абсолютно недопустимой реализация сценария государства-агрессора, когда через финансирование из Российской Федерации отдельные средства массовой информации пытаются дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине. Но реагирование на это должно быть в абсолютно законным способом", - подчеркнул президент.

Порошенко добавил, что силовые ведомства не должны допустить эскалации насилия, а действия того или иного СМИ должны оцениваться в рамках закона.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний.

В результате занесения постороннего источника огня произошло возгорание на 1-м этаже (на площади 10 кв. м) и на 2-м этаже (на площади 20 кв. м). Пожар был ликвидирован в 16:51. В 17:09 в результате повторного занесения постороннего источника огня произошло возгорание помещения на 2-м этаже на площади 60 кв. м.

По фактам событий 4 сентября полиция открыла производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. В данное время возле главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской проходит акция по блокированию телеканала, участники которой требуют прекратить работу телеканала, обвиняя "Интер" в том, что он работает как пропагандистское СМИ России.