Нацсовет обсудит переписку "Интера" с представителями "ДНР". После отпуска

Об этом заявила первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк, передает "Детектор медиа".

По ее словам, она следит за этим скандалом и уже передала информацию в Службу безопасности Украины.

"Да, слышала, конечно, и слежу. Передала в СБУ для начала. Поставили на мониторинг ситуацию. Когда выйдем из отпуска – обсудим, что от нас зависит", – сообщила первый заместитель председателя Нацсовета.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Интернете появилась переписка сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" Татьяны Егоровой с российским журналистом Леонидом Муравьевым, а также сотрудниками каналов "Интер" и "Донбасс". Согласно этим данным, работники "Интера" и "Донбасса" согласовывали свои материалы из "ДНР".