Шведского депутата беспокоят «детские забавы» Путина в Грузии

Депутат из Швеции, член Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мариетта де ПУРБЕКС-ЛИНДЕН обеспокоена “детскими забавами” Владимира ПУТИНА в Грузии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время дебатов в ПАСЕ по поводу российско-грузинской войны.

“Для меня В.ПУТИН, кем бы он ни был - президентом или премьером - действует, как ребенок, чтобы посмотреть, когда его остановят. Но не нужно забывать, что он – не ребенок, он человек, наделенный властью, которая хочет возобновить имперский размах России”, - сказала депутат.

Она отметила, что у нее создалось впечатление, что в России думают, что Россия больше, чем на карте.

Она также отметила, что вряд ли российские войска можно называть миротворческими. “Россия может называть свои войска миротворческими, не знаю, лишь для смеха, что ли?”, - сказала депутат.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Страсбурге началась последняя в этом году сессия ПАСЕ, главным вопросом которой является вопрос российско-грузинской войны. Сегодня вечером ПАСЕ планирует одобрить резолюцию по этому вопросу.