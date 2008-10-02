Путин попенял Тимошенко за поставки оружия в Грузию
15:51, 02 октября 2008Политика
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Но к экономике, говорит, это не относится
Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН жалеет, что Украина поставляла оружие Грузии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в своей загородной резиденции Ново-Огарево перед началом встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.
«Нам очень жаль, что Украина посчитала возможным поставлять вооружение в зону конфликта», - сказал В.ПУТИН.
В то же время он отметил, что не хочет поднимать этот вопрос на переговорах и не хочет, чтобы эта ситуация мешала решать экономические вопросы.
«Я предлагаю сегодня заняться вопросами экономического и, в первую очередь, энергетического характера», - сказал В.ПУТИН.
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