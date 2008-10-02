Путин попенял Тимошенко за поставки оружия в Грузию

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН жалеет, что Украина поставляла оружие Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в своей загородной резиденции Ново-Огарево перед началом встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Нам очень жаль, что Украина посчитала возможным поставлять вооружение в зону конфликта», - сказал В.ПУТИН.

В то же время он отметил, что не хочет поднимать этот вопрос на переговорах и не хочет, чтобы эта ситуация мешала решать экономические вопросы.

«Я предлагаю сегодня заняться вопросами экономического и, в первую очередь, энергетического характера», - сказал В.ПУТИН.