Эксперт: подорожание проездных билетов в Киеве выгодно оппозиции

Повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте и столичном метрополитене выгодно оппозиционным фракциям в Киевсовете, поскольку дает им дополнительные возможности для критики городских властей. Как сообщает пресс-служба Киевского центра политики и информации, такое мнение высказал аналитик центра Александр РОМАНЮК.

«За повышением тарифов стоят депутаты Киевсовета от БЮТ и Блока Виталия Кличко, – считает эксперт. – В частности, именно глава фракции БЮТ Александр ЗИНЧЕНКО был руководителем рабочей группы по решению транспортного кризиса в столице».

В то же время, по словам аналитика, согласно законодательству мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обязан подписать решение, принятое Киевсоветом. «Господин Зинченко сделал все возможное, чтобы у Черновецкого не оставалось обратного пути в вопросе повышения транспортных тарифов, поскольку это уже решено депутатами Киевсовета», – заметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Киевсовет принял решение «О ситуации в транспортной отрасли г. Киева», предусматривающее повышение цен на проезд в городском транспорте.