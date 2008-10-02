Тимошенко приехала к Путину в его загородную резиденцию
15:38, 02 октября 2008Политика
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Началась встреча премьеров
В загородной резиденции премьер-министра России Ново-Огарево началась встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА.
Как передает корреспондент УНИАН, перед началом встречи В.ПУТИН подчеркнул, что сегодняшняя встреча очень востребована, в первую очередь, из-за широких торгово-экономических связей между двумя странами.
В.ПУТИН подчеркнул, что в первую очередь это касается решения вопросов энергетики, а также решения вопросов, связанных со вступлением Украины в ВТО.
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