Тимошенко приехала к Путину в его загородную резиденцию

В загородной резиденции премьер-министра России Ново-Огарево началась встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом встречи В.ПУТИН подчеркнул, что сегодняшняя встреча очень востребована, в первую очередь, из-за широких торгово-экономических связей между двумя странами.

В.ПУТИН подчеркнул, что в первую очередь это касается решения вопросов энергетики, а также решения вопросов, связанных со вступлением Украины в ВТО.