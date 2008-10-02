Ющенко похвастал перед инвесторами «очень здоровой» экономикой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что украинская власть делает и будет в дальнейшем делать все для обеспечения эффективной работы зарубежных инвесторов на украинском рынке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во Львове во время выступления на VIII Международному экономическому форуме «Европейское партнерство – открытые возможности».

«Власть должна быть открытой к инвестору, эффективно разрешать на местном уровне проблемы, мешающие ведению бизнеса», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент положительно оценил состояние украинской экономики, которое в последние годы обозначено «очень здоровой макроэкономической ситуацией». Внутренний валовой продукт за 2007 год вырос на 7,6%, а за январь-август 2008 года - на 7,1% (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что такая ситуация является благоприятной для притока зарубежных инвестиций. Так, прирост иностранного капитала за первое полугодие 2008 года составлял 6,9 млрд. дол. США, что почти в 2,7 раза больше соответствующего прошлогоднего показателя. В целом же сегодня в Украину вложено 36,5 млрд. дол.

Президент приветствовал углубление сотрудничества регионов Украины с регионами соседних государств как одну из действенных форм евроинтеграции.

Заверив, что евроинтеграционный курс является стратегическим направлением внешней политики Украины, глава государства призвал бизнес к поддержке этих украинских амбиций на практическом уровне.

«Вы являетесь той авангардной частью людей, которая может за собой вести, будучи успешными людьми, первоклассными бизнесменами, тысячи людей в формировании таких взглядов, которые мы называем европейскими», – обратился к аудитории В.ЮЩЕНКО. По его словам, это важно не только для Украины, но и для всего европейского сообщества, в частности в измерении безопасности.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что иностранные участники Форума заинтересуются презентованными инвестиционными проектами по развитию как Львовской области, так и Украины в целом. Президент также предложил обратить внимание на проекты, связанные с подготовкой к проведению Евро-2012.

По данным пресс-службы, во время Форума будут представлены проекты реконструкции аэропорта «Львов», строительства на условиях концессии автодороги Львов–Краковец, проект «Евроколея», строительство спортивного комплекса и жилого массива во Львове.

Участниками VIII Международного экономического форума, который проходит во Львове 1-3 октября, являются представители официальных и деловых кругов Украины и иностранных государств, а также представители Европейской комиссии. За восемь лет своей работы Форум получил общеукраинское значение и превратился в важное экономическое событие для всей Центрально-Восточной Европы.

VIII Львовский международный экономический форум «Европейское партнерство - открытые возможности» проводит Львовская областная государственная администрация в партнерстве с Львовским городским и областным советами. Деятельность нынешнего Форума сосредоточена на вопросах устойчивого развития регионов и обмене соответствующим европейским опытом. В рамках Форума будут представлены ведущие объекты инфраструктуры Украины, включая те, что касаются Евро-2012, а также проекты эффективного управления культурно-историческим наследием регионов.

В Форуме принимают участие свыше 250 отечественных и иностранных представителей власти, ведущих деловых лидеров и инвесторов.