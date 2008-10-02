Литвин успокоил: роспуск ВР будет не завтра, а, возможно, послезавтра

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН сомневается, что завтра Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН заявление Президента, что он готов к роспуску парламента в случае несоздания коалиции.

«Он (указ – УНИАН) будет не завтра, а несколько позже, возможно, послезавтра», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, сейчас идет работа по дискредитации всех политических сил. «Обратите внимание, дискредитирован БЮТ за то, что он голосовал за решение, доказывал их необходимость, а теперь от них отказался. Углубили недоразумения между БЮТ и Партией регионов. Осталась вроде бы на принципиальных позициях НУ-НС. А теперь хотят нашу фракцию окончательно втянуть в это противостояние, и при этом имеют в виду исключительно проведение выборов», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, его политическая сила не собирается принимать участие в этой игре.

По мнению В.ЛИТВИНА, сегодняшние комментарии лиц, не имеющие никакого отношения к работе парламента, свидетельствуют о том, что парламент пытаются «вести по тому сценарию, который разработан за пределами Верховной Рады».

В.ЛИТВИН сообщил, что его фракция не получала никаких предложений о продолжении консультаций по созданию коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, Президент В.ЮЩЕНКО выразил готовность подписать указ о роспуске парламента, если до окончания определенного Конституцией Украины срока в Верховной Раде Украины не будет создана новая коалиция

На пресс-конференции во Львове Президент сказал: “Я сторонник консультаций, я сторонник диалогов, я дам возможность политическим силам провести этот диалог, но если совместного заявления в соответствующий срок (до 24-х часов сегодняшнего дня – УНИАН) не будет, я воспользуюсь правом роспуска парламента”.