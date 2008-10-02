У Кириленко все еще нет 100-процентной уверенности в коалиции НУ-НС и БЮТ

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что полноценные консультации по формированию коалиции могут возобновиться после выполнения всех условий, выдвинутых фракцией НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам.

«Это означает, что мы можем после завершения всех голосований, которые у нас еще впереди, в частности, по отмене законопроекта о всеукраинском референдуме, относительно общей позиции по Грузии, возвращаться к серьезным консультациям по созданию новой парламентской коалиции», - сказал председатель фракции.

По его словам, вероятно, это будет очень сложный процесс, поскольку необходимо выйти на такую публичную позицию и такое соглашение, «при котором каждый украинец будет спать спокойно».

В то же время лидер фракции НУ-НС отметил, что у него нет 100-процентной уверенности относительно формирования новой коалиции, но после сегодняшнего голосования по отмене ряда законов, появилась надежда.