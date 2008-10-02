Чорновил понял, что с регионалами английский не выучишь?

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ намерен выйти из Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

«Я буду выходить из Партии регионов. Заявление я уже написал, но еще на нем не ставил дату», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По словам народного депутата, ему надоело играть в интриги, которые негативно закончатся для Украины. «Я не хочу идти на досрочные выборы. Я не пойду, потому что мне стыдно в этом идти», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

В то же время он не уточнил, чем будет заниматься, объяснив это тем, что не готовил «запасных аэродромов». «Мне нужно учить английский язык и, наконец, защитить диссертацию», - сказал он.

Вместе с тем, Т.ЧОРНОВИЛ заверил, что не собирается слагать депутатские полномочия и выходить из фракции Партии регионов. При этом он отметил, что никто не сможет его убедить вернуться в партию. «Я не думаю, что меня кто-то уговорит, потому что я ни с кем разговаривать не буду», - добавил он.