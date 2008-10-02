Азаров: у целого ряда серьезных банков есть серьезные проблемы

«Разразится или не разразится финансовый кризис, будет зависеть от того, насколько слаженно и энергично будут действовать три инстанции: правительство, Верховная Рада и Нацбанк. Сейчас я не буду конкретизировать, но у целого ряда серьезных банков есть серьезные проблемы, - сказал в эксклюзивном интервью УНИАН председатель парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Николай Азаров.

Николай Азаров также отметил, что НБУ безусловно может не допустить кризисных проявлений в системных банках, для этого есть и ресурсы, и инструментарий: например, рефинансировать банки, предоставить заемные средства. «У Правительства на счетах в казначействе 18 миллиардов гривен остатков». По мнению Николая Азарова, если начать проводить финансирование госпрограмм в полном объеме, то это будет живительным вливанием ресурсов для предприятий, на которых будут реализовываться эти программы и для банков, которые будут их обслуживать. «Правительство и НБУ имеют мощный инструментарий. Но для этого надо работать, а не разбазаривать государственные деньги», - сказал Николай Азаров.

По мнению народного депутата, «НБУ, начиная с марта, пытался бороться с инфляцией жесткими монетарными мерами. Он усилил требования к качеству резервов, качеству активов и так далее. Он так закрутил гайки, что лишил банки возможности маневра, а экономику оставил без кредитных ресурсов. Сейчас Нацбанку надо изучить состояние проблемных банков и принять немедленные меры, чтобы у банков было достаточное поле для маневрирования своими ресурсами. Это не значит, что деньгами нужно разбрасываться».

Николай Азаров также заметил, что главным инструментом стабилизации послужит бюджет: то есть, корректировка бюджета нынешнего года, так и бюджета следующего. Финансовый сектор и экономика должны получить от парламента точный сигнал, какую политику проводит Правительство. Николай Азаров уверен, что «если Правительство будет проводить политику внешних займов в ситуации, когда они подорожали вдвое, тогда очевидно, что надо тушить свет и ставить крест на отечественном бизнесе».

Интервью с Николаем Азаровым читайте позже…