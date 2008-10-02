Яценюк закрыл заседание ВР ради переговоров

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что сегодняшнее голосование за отмену ряда законов является первым шагом к возобновлению деятельности демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня во время пленарного заседания.

«С одной стороны, это незначительный, с другой стороны – это серьезный первый шаг», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на данный момент коалиция в мегаформате “пока не вышла”.

«Но может вернуться формат старой новой коалиции или коалиции на троих», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он отметил, что для продолжения проведения переговоров относительно формирования коалиции необходимо объявить о закрытии сегодняшнего заседания и о проведении политических консультаций трех фракций, которые, вероятно, могут создать коалицию.

«Хотя по результатам голосования не исключено возвращение к старому формату», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

После этого председатель ВР закрыл пленарное заседание.