ВР отменила законопроект о государственной службе

13:29, 02 октября 2008
Политика
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Голосовали БЮТ и НУ-НС

Верховная Рада Украины отменила результаты голосования относительно принятия в первом чтении проекта закона о Государственной службе.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало 226 народных депутатов из 447 зарегистрированных в сессионном зале.

Голосовали фракции БЮТ (156 голосов) и НУ-НС (70 голосов).

Соответствующий проект закона был принят в первом чтении 19 сентября.

 

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