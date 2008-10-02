ВР отменила законопроект о государственной службе

Голосовали БЮТ и НУ-НС

Верховная Рада Украины отменила результаты голосования относительно принятия в первом чтении проекта закона о Государственной службе. Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало 226 народных депутатов из 447 зарегистрированных в сессионном зале. Голосовали фракции БЮТ (156 голосов) и НУ-НС (70 голосов). Соответствующий проект закона был принят в первом чтении 19 сентября.

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