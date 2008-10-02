ВР отклонила еще один закон, принятый 2 сентября, - об СБУ

Верховная Рада Украины поддержала предложение Президента об отклонении закона, который был принят парламентом 2 сентября голосованием фракций БЮТ и Партии регионов «О внесении изменений в Закон Украины «О Службе безопасности Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за отклонение этого закона проголосовало 226 из 448 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Голосовали за отклонение фракцию БЮТ и НУ-НС.

Также Верховная Рада Украины поддержала предложение Президента Украины об отклонении Закона Украины, который был принят 2 сентября, «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно и.о. председателей госадминистраций)».

За это проголосовали 226 из 446 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Голосовали только фракции БЮТ и НУ-НС.

Таким образом, сегодня в парламенте отклонены 5 законов, которые были приняты фракциями Партии регионов и БЮТ 2 сентября и на которые Президент Украины наложил вето.