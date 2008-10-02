В Верховной Раде снова есть большинство

Верховная Рада поддержала предложение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и отменила изменения в закон о Конституционном Суде.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее предложение Президента проголосовали 226 народных депутатов из 448, зарегистрированных в сессионном зале.

В полном составе голосовали фракции БЮТ (156 голосов депутатов) и “Наша Украина – Народная самооборона” (70 голосов).

Как сообщал УНИАН, изменения в закон о Конституционном Суде парламент принял 2 сентября.

Эти изменения, в частности, запрещают Президенту повторно останавливать акты правительства, по которым уже есть решение КС.

Также изменениями дополняется статья 90 Закона “О Конституционном Суде Украины” по форме и содержанию обращения Верховной Рады Украины о даче заключения Конституционным Судом Украины относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента на основании части шестой статьи 111 Конституции Украины.