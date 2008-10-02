Встреча Дипломатического клуба с Нино Бурджанадзе от Фонда Яценюка «OPEN UKRAINE»

Фонд Арсения Яценюка продолжает серию встреч Дипломатического клуба на тему внешней политики при участии влиятельных представителей украинского политикума.

Неформальную встречу с Нино Бурджанадзе (Председателем парламента Грузии (2004-2008), Президентом фонда “За демократию и развитие”), откроет Арсений Яценюк - Председатель Верховной Рады и основатель Фонда Open Ukraine. Госпожа Бурджанадзе поделится своим виденьем вызовов внешней политики и безопасности в Черноморском регионе и оценкой состояния развития переходных демократий. Среди гостей Дипломатического клуба: Мераб Антадзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине; Евгений Марчук, Советник президента Украины по вопросам евроатлантической интеграции, Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел Украины, Игорь Долгов, руководитель Главной службы внешней политики Секретариата Президента Украины, Андрей Курков, писатель.

После короткого выступления планируется открытый обмен мнениями и фуршет.

Встреча Дипломатического клуба состоится 3 октября 2008 года в Арт-кафе “Sky” (PinchukArtCentre, 6-й этаж, ул. Басейная, 1-3/2, комплекс «Арена») с 12:00 до 14:00 часов. Участие только по приглашениям. Регистрация СМИ начнется в 11:30.

Дипломатический клуб является общей инициативой Фонда Open Ukraine и Фонда Виктора Пинчука. Клуб призван помочь украинским лидерам глубже понять мировые процессы и усилить политическую поддержку Украины в мире.

Необходимая аккредитация: Лариса Сивак, Фонд Open Ukraine, (044) 235-5298, 235-9569, ls@openukraine.org

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Справка:

Open Ukraine — международный благотворительный фонд, основанный по инициативе Арсения Яценюка для укрепления авторитета Украины в мире и развитии публичной дипломатии.