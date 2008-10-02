ВР начала рассмотрение пяти законов, ветованных Ющенко

Верховная Рада Украины, по договоренности фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”, начала рассмотрение пяти ветированных Президентом законов от 2 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что на согласительном совете между тремя фракциями – БЮТ, НУ-НС и Блоком Литвина – не достигнута договоренность о повестке дня.

По его словам, «Блок Литвина не готов подписываться под тем расписанием, которое формировалось».

Он отметил, что поскольку у фракций НУ-НС и БЮТ есть больше 226 голосов, они имеют право формировать повестку дня. А.ЯЦЕНЮК напомнил, что в соответствии с регламентом Верховной Рады в случае, если парламент не поддерживает предложений Президента к ветированному закону и если не преодолено вето на этот закон, то автоматически закон считается отклоненным.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что речь идет о пяти законах, которые были проголосованы фракциями БЮТ и Партии регионов: законе «О внесении изменений в закон Украины «О Кабинете Министров Украины», законе «О временных следственных комиссиях, о специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины», касающихся полномочий Конституционного суда Украины, законе «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины», законе Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о выполняющих обязанности глав местных государственных администраций)».