Гриценко считает, что Ющенко в Борисполе поступил не по-мужски

Инцидент между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, произошедший в аэропорту «Борисполь», является высшим проявлением враждебности в отношениях между высокими должностными лицами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил член фракции НУ-НС, председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Это высшее проявление враждебности отношений первых лиц нашего государства, и это действия, которые происходят вопреки интересам украинского государства», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что если бы «Президент ЮЩЕНКО поступил по-мужски, ответственно, исходя из национального интереса, и дал возможность премьер-министру лететь в Москву для проведения крайне важных переговоров по вопросу поставок газа, он получил бы аплодисменты и поддержку людей».

По мнению А.ГРИЦЕНКО, то, что случилось в «Борисполе», является далеко не мужским поступком. «Президент должен был бы дать возможность премьеру своевременно вылететь на переговоры в Москву», - сказал он.