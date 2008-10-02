Тимошенко добралась до Москвы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Москву для проведения переговоров о поставках газа в Украину с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь премьера Марина СОРОКА.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на посольство Украины в РФ, программой визита Ю.ТИМОШЕНКО предусмотрено, что в 14.00 по московскому времени она проведет встречу с премьер-министром России В.ПУТИНЫМ в узком кругу, а затем состоится встреча делегаций в расширенном составе.

По результатам встречи в 16.00 по московскому времени запланирован подход Ю.ТИМОШЕНКО к прессе.

В состав украинской делегации также входит руководитель группы советников премьера Виталий ГАЙДУК, сообщили в посольстве.