Андриевский говорит, что после транспорта на очереди – тарифы на ЖКХ

Киевлян ожидает неприятный сюрприз от столичной администрации. Уже в ближайшее время тарифы на ЖКХ могут быть значительно увеличены. Об этом заявил один из лидеров блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

«Именно такими могут быть последствия принятия решения «О тарифной политике», вынесенного на сегодняшнее пленарное заседание», - считает политик. За правильными фразами о необходимости соответствия тарифов экономически-обоснованному уровню стоит банальное стремление увеличить цены на услуги ЖКХ без какого бы то ни было улучшения их качества».

По мнению Дмитрия Андриевского, повышение тарифов невозможно без независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ и установления стандарта услуги. Кроме того, нужно учитывать платежеспособность населения Киева и принцип опережения роста доходов населения над ростом тарифов.

При этом ответственность за необоснованное повышение тарифов должна нести именно администрация Черновецкого. Согласно законодательства, установление тарифов – это сфера полномочий КГГА. Однако чиновники Черновецкого, учитывая опыт конца 2006, стремятся избежать принятия непопулярных решений, переводя их на депутатский корпус.

«Именно таким манипулятивным путем были повышены цены на хлебобулочные изделия и на проезд в общественном транспорте. На очереди – тарифы на жилищно-коммунальные услуги», - подчеркнул Андриевский.

Дмитрий Андриевский является депутатом Киевсовета от блока Виталия Кличка и Председателем Украинской крестьянской демократической партии.