Литвин: никто не хочет никакой коалиции

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН предлагает не рассматривать в парламенте законопроекты, которые носят характер выяснения отношений между Президентом и премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал в интервью журналистам.

По его словам, эти законопроекты необходимо просто отложить и не рассматривать на протяжении года.

В.ЛИТВИН считает, что на сегодняшний день «никто не хочет никакой коалиции». Он добавил, что утром получил принципы деятельности новой коалиции, которые напоминают предложение «купить билет за свой счет всему украинскому народу на войну».

По его словам, все делается для того, «чтобы никакого решения не было принято».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что фракция Блока Литвина не голосовала за законы, которые ветировал Президент, и потому не видит оснований принимать участие в их отмене.

По его словам, у фракций БЮТ и НУ-НС есть 228 голосов, поэтому они вполне могут проголосовать за их отмену.

В.ЛИТВИН также считает нецелесообразным вынесение на рассмотрение во втором чтении законопроектов о госслужбе и о референдуме, поскольку это приведет к блокированию трибуны.

По мнению В.ЛИТВИНА, требование о принятии заявления с осуждением России – «это равнозначно тому, чтобы объявить войну, и на следующий день или в тот же момент провозгласить капитуляцию».

«Весь мир пошел уже дальше, думает о других существующих проблемах, а нас хотят вернуть назад», - добавил он.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сегодня «ВР гонят на выборы», и народных депутатов Украины «ведут обреченно на забой».

По его словам, создается такое впечатление, что фракции еще и выделят «людей, которые следили бы за тем, чтобы никто не нарушал очереди в походе на забой».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «это абсурд».