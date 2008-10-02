Черновецкий гордится тем, что его называют «Космос»

Мэр Киева Леонид Черновецкий гордится тем, что его называют Космосом. Об этом он сказал в программе "Шустер Live" на телеканале "Украина".

Леонид Черновецкий: "...для меня это честь. Потому что очень много решений, которые выносит моя администрация и Киевсовет, который я имею честь возглавлять. Они совершенно необычны для Украины... Потому что это совершенно новые подходы, которые могут в министерствах или в Кабмине оцениваться как космические. И таким образом выдаваться... Но я горжусь тем, что они не похожи на всё, что до этого происходило в Украине. Я надеюсь, что они эффективны, что они для людей. И это самое главное".