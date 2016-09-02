Руководство Рады призвало рассмотреть на саммите G20 выполнение Россией Минских соглашений

Об этом говорится в обращении руководства ВР и ряда народных депутатов Украины к лидерам стран-участниц саммита G20, сообщает пресс-служба аппарата ВР.

Авторы обращения призвали поставить в повестку дня саммита G20 вопрос выполнения Россией Минских договоренностей, в первую очередь, безопасности и гуманитарного блоков, и немедленного допуска представителей Международного комитета Красного Креста как в российские тюрьмы, так и в тюрьмы на временно оккупированной территории для участия в процессе освобождения заложников и поиска пропавших без вести.

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"Мы выражаем свою признательность всем странам G20, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и не признают незаконную оккупацию Крыма, и призываем продолжать давление на Кремль для полного выполнения Российской Федерацией Минских договоренностей и освобождения всех заложников и политических заключенных", - отмечается в обращении.

Под ним подписались председатель ВР Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко, заместитель председателя комитета по вопросам европейской интеграции Мария Ионова, депутаты от БПП Ирина Луценко, Владимир Арьев и Артур Герасимов, а также первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Как сообщалось, саммит стран "Большой двадцатки" пройдет 4-5 сентября в Китае.