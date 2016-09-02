Кремль о влиянии западных санкций на Россию: не стоит "переоценивать" их последствия
В Кремле считают, что не стоит "переоценивать" последствия западных санкций против России, введенных после оккупации Крыма и части Донбасса.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия не считает разумной санкционную риторику. Мы, безусловно, сталкиваемся с негативными последствиями санкций, но не стоит переоценивать объемы этих последствий», - сказал Песков.
По его словам, планы по экономическому развитию и реализации крупных проектов продолжают реализовываться.
«Санкционные вопросы Россия не считает на своей повестке дня», - сказал Песков.
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При этом он отметил, что нет разницы, введены ли новые санкции со стороны США случайно или преднамеренно к Восточному экономическому форуму, который сейчас проводится во Владивостоке.
Как сообщал УНИАН, 1 сентября Минфин США внес в санкционные списки, составленные в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ против Украины, фамилии еще 17 человек и названия 20 компаний, в частности, компаний-подрядчиков строительства Керченского моста, а также чиновников и представителей силовых структур из временно оккупированного Крыма и представителей боевиков на Донбассе.