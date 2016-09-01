Боевики открыли в Чехии учреждение под вывеской "представительства ДНР" (фото)

Как цитирует ТАСС так называемого "консула" боевиков Нелла Лискову, главная цель работы этого "представительства" - распространение в Евросоюзе "правдивой информации о пока непризнанной стране".

В то же время информационное агентство цитирует слова своего источника в чешском МИД, якобы в Остраве зарегистрирован "представительский центр ДНР", который не имеет аккредитации при внешнеполитическом ведомстве и не может иметь дипломатический статус и его не может возглавлять почетный консул.

"Чешская республика не признает ДНР и выступает за полную реализацию Минских соглашений", - цитирует издание слова источника.

В то же время издание "Вести" опубликовало фотографии этого "представительства". На них видно вывеску, а также флаги боевиков на фасаде здания.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел (МИД) Чехии отмечает, что боевики самопровозглашенной террористической организации «Донецкая народная республика» не могут иметь дипломатическое представительство в чешской Остраве, в городе зарегистрирован лишь союз "ДНР".

Чешские дипломаты заверили, что МИД Чехии с этим центром не имеет и не будет иметь никаких отношений.

30 августа сообщалось, что трое депутатов ВР обратились в СБУ относительно попытки создания дипломатического представительства так называемой "ДНР" в Чешской Республике.